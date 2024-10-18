بزشكيان معزيًا بالسنوار: على العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضده

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن "اغتيال القائد يحيى السنوار كان مؤلما ويعتبر دليلا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف".

وأكد أن "على العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضد الاحتلال"، مضيفا "الشهيد السنوار واصل نضاله بشجاعة وحتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم".

وقال بزشكيان: "أقدم التعازي باستشهاد القائد البطل للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة وأحرار العالم والمرشد الإيراني السيد على الخامنئي".