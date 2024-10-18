شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن "اغتيال القائد يحيى السنوار كان مؤلما ويعتبر دليلا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف".
وأكد أن "على العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضد الاحتلال"، مضيفا "الشهيد السنوار واصل نضاله بشجاعة وحتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم".
وقال بزشكيان: "أقدم التعازي باستشهاد القائد البطل للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة وأحرار العالم والمرشد الإيراني السيد على الخامنئي".
كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان معزيًا بالسنوار: على العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.