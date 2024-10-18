الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب في 24 ساعة

أعلت وزارة الصحة في غزة، في تقرير لها، أن "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب في 24 ساعة".

وأكد بذلك "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,500 شهيد و99,546 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.