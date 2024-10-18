جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تؤكد انتماء المهاجمين اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي جنوب البحر الميت إليها

أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن المهاجمين اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي بعد تسللهما من الأردن واطلاق النار على جنود، ينتميان للجماعة.

واوضح الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة لـ "فرانس برس"، إن المهاجمين "من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت "مهاجمَين عبرا من الأردن الى الأراضي الإسرائيلية" جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود.

واوضح الجيش في بيان "قُتلا بعد أن عبرا الحدود من الأردن الى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود".

كما أعلن الجيش إصابة جنديين أحدهما احتياطي بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين، فيما تواصل القوات عمليات بحث في المنطقة.