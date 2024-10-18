الجيش الاسرائيلي يعلن إصابة 53 جنديا غالبيتهم في جنوب لبنان خلال 24 ساعة

اعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 53 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية. ولفت الى انه وصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 4 آلاف و948 ارتفاعا من 4 آلاف و895 يوم أمس، ومن بين المصابين ألفين و347 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعا من ألفين و344 يوم أمس، وفق المعطيات ذاتها. وبذلك يكون 3 جنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود، إلا أن بياناته تشير الى إصابات كثيرة في جنوب لبنان. ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن 47 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة، و191 بإصابات متوسطة، و40 طفيفة.

واستنادا الى معطيات الجيش فإن 745 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول من العام الماضي، بينهم 353 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين أول الماضي.