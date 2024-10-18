وزير الدفاع الأميركي: مقتل السنوار يتيح فرصة كبيرة لإحراز تقدم ويزيل عقبة هائلة

اشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الى إن مقتل يرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار يقدم فرصة كبيرة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الدفاع الاميركي في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، الى أن القوات الأمسركية في الشرق الأوسط مستعدة لدعم الدفاع عن إسرائيل. ومضى يقول "موت السنوار يوفر أيضا فرصة استثنائية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل".

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