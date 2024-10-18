تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا وعُمان في المحيط الهندي

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن أسطولين من روسيا وسلطنة عمان انضما إلى قوات بحرية إيرانية استعدادا لتدريبات بحرية تستضيفها إيران في المحيط الهندي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وذكرت التقارير الإعلامية أن طائرات هليكوبتر وسفنا تابعة لبحرية الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري استقبلت الأسطولين لدى دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية.
وتأتي التدريبات، المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران عليها في الأول من تشرين الأول ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
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