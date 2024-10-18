بوتين: مجموعة بريكس ستحقق معظم النمو الاقتصادي العالمي خلال سنوات

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى إن مجموعة بريكس ستحقق معظم النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، بفضل الدول الأعضاء بها ونموها السريع نسبيا مقارنة بدول غربية متقدمة.

واوضح بوتين أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال في منتدى أعمال تجمع بريكس في موسكو، بان "الدول الأعضاء في المجموعة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي. في المستقبل القريب، سوف تحقق مجموعة بريكس الزيادة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وأضاف بوتين "النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في مجموعة بريكس سوف يعتمد بصورة أقل على التدخل أو النفوذ الخارجي. وهذا يعني في الأساس السيادة الاقتصادية".

وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة المجموعة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول.

وأكدت الصين والهند والإمارات اليوم الجمعة مشاركتها في القمة.