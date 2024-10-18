عراقجي: قضية تحرير فلسطين من الاحتلال حيّة اليوم أكثر من أي وقت مضى

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مصير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار "سيكون ملهما لجميع المقاتلين في جبهة المقاومة بالمنطقة". وشدد على أن "قضية تحرير فلسطين من الاحتلال حية اليوم أكثر من أي وقت مضى"، موضحًا أن "السنوار لم يخف الموت وكان يسعى للشهادة في غزة وقاتل بشجاعة حتى النهاية".

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