اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى ان الطيران المعادي استانف غاراته على منطقة البقاع مستهدفا في هذه الاثناء جرود شمسطار وبلدة الطيبة شرقي الطريق الدولي في بعلبك.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات على جرود شمسطار وبلدة الطيبة شرقي الطريق الدولي في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.