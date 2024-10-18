رئيسة وزراء إيطاليا وصلت إلى بيروت

وصلت رئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى بيروت.

وتأتي زيارة ميلوني في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي للتوغل في الجنوب، الأمر الذي رافقه استهداف الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل وهو ما انتقدته ميلوني بشدّة في وقت سابق.

وكانت قد بررت رئيسة الوزراء الإيطالية غيابها عن اجتماع لقادة دول أوروبية بارزين مع الرئيس الأميركي جو بايدن في برلين بزيارتها للبنان.

وخلال زيارة لبروكسل، أشارت ميلوني إلى أنها ستكون في لبنان وقت الاجتماع المقرر غدا الجمعة. وقالت ميلوني: "لن أتمكن من المشاركة تحت أي ظرف من الظروف، ربما يكون من المفيد التحدث مع الجهات الفاعلة في المنطقة بدلا من القيام بذلك فيما بيننا. لذلك تحظى هذه الزيارة الآن بأولوية بالنسبة لي".