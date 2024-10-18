شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على خدمات التأمين الصحى بالمخالفة للقانون يعرضك للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد قانون التأمين الصحي الشامل، من التشريعات المنظمة لخدمة تخص شريحة عريضة من المجتمع المصرى، وتضمن العديد من الإجراءات والتفصيلات لضمان التطبيق بحزم وفى نفس الوقت وصول الخدمة لممستحقيها، حيث تضمن عقوبات صارمة حال التحايل على القانون والحصول على خدمات فى أى صورة دون وجه حق.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يتحايل للحصول على الخدمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتي، .ويعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من يعطى بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، ونفس العقوبة تنطبق على كل من لم يمكن العاملين من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.