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اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة، بدءًا من العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى السادسة صباح غد السبت، وذلك بسبب نقل خطوط شبكة الصرف الصحي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن قبلي طريق الإسكندرية الصحراوي بمنطقة مرغم من الكيلو 19 حتى الكيلو 26 بينها "مساكن الحرية، مساكن عبد القادر الجديدة، مساكن مبارك".

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال نقل خطوط شبكة الصرف الصحي والمتقاطعة مع مشروع القطار السريع بمشارف العامرية غربي الإسكندرية.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء شركة الصرف الصحي من أعمال الترحيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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