استعدادًا لرياح الصليب.. رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد سيارات الشفط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل واستعدادات حالة الطوارئ تزامنًا مع نوة "رياح الصليب".

وتفقد رئيس الشركة محطة رفع طوسون الجديدة، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية.

وتابع "نافع" مشروع شبكات الصرف الصحي بشارع 45 مستشارين، وشارع سمارة، فضلًا عن نقاط التمركز على الكورنيش بدءًا من المنتزه حتى شارع 45، لمنع تجمع مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمليات التطهير ومراجعة كافة مكونات الشبكة، وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض الإسكندرية، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط، تتراوح سرعتها بين 40 - 60 كم/س.

كان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلنت رفع حالة الطوارئ؛ بدءًا من أمس، وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، تزامنًا مع نوة "رياح الصليب".

يشار إلى أن رياح الصليب هي نوة خريفية تنتهي بأمطار خفيفة عادة ورياح غربية ، وتمثل بداية سلسلة النوات التي تحدث في هذا الفصل وتستمر حتى الشتاء، وتستمر لمدة 3 أيام.