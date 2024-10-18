وزير إسرائيلي: سنسيطر أمنيا على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقل موقع والا عن وزير الطاقة الإسرائيلي قوله سنترك لأنفسنا السيطرة الأمنية في قطاع غزة ما يسمح لنا بالعمل بحرية في أي وقت.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر قطاع غزة إلا بعد استعادة آخر أسير.

وقال إن إسرائيل ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإن جميع الخيارات على الطاولة بما في ذلك مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح أن اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ، وإن تل أبيب تدرس الأدوات المتاحة لديها لإلغائه.

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