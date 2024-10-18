استدعاء لواء احتياط إضافي إلى جبهة لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال الجيش الإسرائيلي إنه استدعى لواء احتياط إضافيا إلى جبهة لبنان لمواجهة حزب الله وإعادة سكان الشمال لمنازلهم.
من جهة أخرى، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي.
محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال الجيش الإسرائيلي إنه استدعى لواء احتياط إضافيا إلى جبهة لبنان لمواجهة حزب الله وإعادة سكان الشمال لمنازلهم.
من جهة أخرى، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية