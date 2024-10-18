ثلاثة شهداء في جويا وسلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات جنوبية

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية طالت بلدات زوطر الغربية، حبوش، يحمر، النبطية الفوقا، عيتا الجبل والطيبة.

هذا، واستهدف قصف مدفعي بلدات راميا وعيتا الشعب والقوزح.

هذا، وسقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية على جويا.