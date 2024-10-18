قبلان: لا قيام للمقاومة بلا شعبها وناسها ولا قيام للبنان بلا التضامن الوطني الكبير

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة، الى أن "اللحظة لحظة صبر ووعي وتضحية وتضامن وتكافل ودفاع ونهوض وبذل وتحمّل في سبيل كلمة الله ومصالح البلد والناس".

ولفت قبلان، الى أن "تاريخنا طويل في هذا العالم من التضحيات والبذل والقرابين الزكية التي لا تنقطع، وموقفنا اليوم ينبع من صميم مواقف الإمام الحسين الأبيّ الممانع المقارع الواثق الذي لا يقبل ظلماً ولا اضطهاداً ولا عدواناً ولا تنكيلاً ولا فظاعات تطال الأرض أو العرض أو الإنسان أو القيم أو المجاميع المظلومة والمقهورة، وهنا بالذات يُعيد اللهُ تعالى تفسير الصبر بكل أنواع الحضور على الأرض من مؤسسات وشبكات تضامن وإغاثة وصمود وبذل وعطاء واحتساب وتجميع إمكانات وتوظيف قدرات في سبيل الإنسان وبلده وواقع وجوده وطبيعة حقوقه وقيمه التي يلاقي بها الله العظيم، واليوم التاريخ على الأرض وبين الجبهات وبكل محافظات هذا البلد المتضامن العزيز، وما يجري في غزة ولبنان حرب كونية ولعبة أمم ومشروع كبير للغاية".

وذكر أن "القضية قضية وطن وشعب وحقوق وآمال لا تقبل هيمنة أو اضطهاداً أو ظلماً أو تنكيلاً سواء كان دولياً أو صهيونياً، واليوم كل الطوائف تمارس أدوارها الوطنية وتخوض غمار أقدس حرب وطنية وأكبر لهفة تضامنية، والثقة كبيرة بالعائلة اللبنانية التي أكدّت باستمرار أنها فوق الخصوصيات الطائفية والمناطقية، ومنذ اليوم الأول للحرب تتلاقى انتصارات الجبهة الجنوبية بالتلاحم اللبناني الكبير، والأرض أرض لبنان والشعب شعبه والمقاومة مقاومته وتاريخ هذا البلد نخوة وبذل وعطاء وانتصارات ووحدة وطنية وتضامن وتكافل لحظة المفاصل التاريخية".

وتوجه قبلان، الى النازحين بالقول "أنتم النخوة والقدرة والأمانة والإمكانات والشرف والأرضية التي تصنع النصر وتحفظ البلد، وبكم نقوم ونستمر، ولا قيام للمقاومة بلا شعبها وناسها، ولا قيام للبنان بلا هذا التضامن الوطني الكبير، والتوازنات على الأرض أكبر من كل الأساطيل بعون الله تعالى، والحرب قريباً تضع أوزارها ونعود معاً بعون الله تعالى".

كذلك توجه الى ميقاتي بالقول "لبنان أمانة، ودرة هذه الأمانة بين يديك، وللقوى السياسية ومن أجواء القمة الروحية التي عمّت أرجاء بكركي، وأقول لنبيه بري "قامة وطنية موثوقة وهو شخص عابر للطوائف بطبيعة فكره ومدرسته ولديه قدرة استثنائية على تأمين تسوية رئاسية تليق بتاريخ وشراكة وتضامن هذه العائلة اللبنانية وبما يحفظ مصالح البلد والعائلة التاريخية للبنانيين بعيداً عن الزواريب السياسية".