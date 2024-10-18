شهيدان نتيجة الغارة الإسرائيلية على مدخل وادي خليل في الزرارية

سقط شهيدان في بلدة الزرارية نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدخل وادي خليل، في حين تعرضت البلدة لغارات عدة في وقت سابق من اليوم.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.