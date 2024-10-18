المستشار الألماني: من حق المدنيين في شمال إسرائيل والشعب اللبناني أن يعيشوا بأمان

أشار المستشار الألماني أولاف شولتس، الى أنه "من حق المدنيين في شمال إسرائيل والشعب اللبناني أن يعيشوا بأمان، وسندعو إلى مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين".

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