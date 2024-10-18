القيادي في حماس خليل الحيّة أعلن رسميًا مقتل يحيى السنوار

أعلن القيادي في حركة حماس خليل الحية، في كلمة متلفزة، بشكل رسمي مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وقال إن "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم"، مضيفًا "كان السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".

وشدد الحيّة على أن "دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات".

وأعلن أن "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس"، ولفت إلى أن "استشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة".

وأكد أن "أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".