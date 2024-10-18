سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية راجلة خلال اشتباك مسلح من نقطة الصفر وسط مخيم جباليا

أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، في بلاغ، "أننا أجهزنا على قوة صهيونية راجلة خلال اشتباك مسلح من نقطة الصفر في منطقة "أبو شرار" وسط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.