بايدن: نريد مستقبلا أفضل لغزة دون وجود حماس وتدخل إيران

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، "حقق العدالة ونريد مستقبلا أفضل لغزة دون وجود حماس وتدخل إيران".

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن الى إسرائيل، وذلك بعد الإعلان الإسرائيلي عن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال بايدن للصحافيين بعيد وصوله الى ألمانيا "حان الوقت لتنتهي هذه الحرب ويعود هؤلاء الأسرى، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به، وأنا سأرسل أنتوني بلينكن الى إسرائيل"، مشيرا الى أن الزيارة ستحصل في غضون "أربعة أو خمسة أيام".

في السياق، قال البيت الأبيض إن "بايدن ونتانياهو ناقشا كيفية استغلال قتل السنوار لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب مع ضمان أمن إسرائيل".