وزير الطاقة الإسرائيلي: أدرس الأدوات المتاحة لالغاء اتفاق الغاز مع لبنان

نقل موقع "واللا" عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قوله إن "اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ وأدرس الأدوات المتاحة لدينا لإلغائه"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال كوهين: :سنترك لأنفسنا السيطرة الأمنية في قطاع غزة ما يسمح لنا بالعمل بحرية في أي وقت"، مضيفا "لن نغادر قطاع غزة إلا بعد أن نعيد آخر أسير".

وتابع: "ملتزمون بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "جميع الخيارات على الطاولة بما في ذلك مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية"، وقال: "لا منشأة عسكرية أو بنية تحتية أو أحد في إيران يتمتع بحصانة من هجومنا".

وبشأن لبنان، سبق وأن صرح كوهين "أننا نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان".

وأشار كوهين، إلى أن "توقيع اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ منذ البداية وسوف نحرص على تصحيحه".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.