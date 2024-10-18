حماس: عملية إطلاق النار البطولية قرب الحدود الفلسطينية الأردنية  تطور مهم في معركة طوفان الأقصى

أكدت حركة "حماس" ان عملية إطلاق النار البطولية قرب الحدود الفلسطينية الأردنية تطور مهم في معركة طوفان الأقصى، معتبرة ان "عملية البحر الميت تأتي في سياق الرد الطبيعي لأبناء الأمة العربية والإسلامية على جرائم الاحتلال".

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