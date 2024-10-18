استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لليوم الـ 14 على التوالي، وسط قصف مدفعي وعمليات توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير شامل للمنازل والبنية التحتية في المخيم.

وعلى نحو متصل، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر في مدينتي غزة ودير البلح، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمعات للفلسطينيين.

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