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استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لليوم الـ 14 على التوالي، وسط قصف مدفعي وعمليات توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير شامل للمنازل والبنية التحتية في المخيم.

وعلى نحو متصل، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر في مدينتي غزة ودير البلح، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمعات للفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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