السلطات الصومالية تعلن القضاء على 7 أشخاص في تفجير انتحاري بالعاصمة مقديشو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الصومالية القضاء على سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين في تفجير نفذه انتحاري بالعاصمة مقديشو.

وقالت الشرطة الصومالية في بيان: إن “انتحاريًا فجّر نفسه وسط مجموعة من الأشخاص في موقف للسيارات قرب مقر الشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو”.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس، وبعد تلقيها معلومات، إفشالها محاولتي تفجير في مقديشو ومدينة باكول جنوب البلاد، بعد تدمير سيارتين، ووفاة من فيهما.

ويأتي هذا التفجير بعد أسابيع من القضاء علة 59 عنصرًا من مسلحي حركة “الشباب” الإرهابية، في عملية عسكرية للجيش، بمحافظتي غلغدود، وشبيلي الوسطى.

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