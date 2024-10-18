ترامب: زيلينسكي أحد أعظم مندوبي المبيعات على الإطلاق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «أحد أعظم مندوبي المبيعات على الإطلاق»، موضحاً أن الولايات المتحدة منحته أكبر قدر من المال في التاريخ.

وأنحى ترامب باللائمة جزئياً على زيلينسكي في الهجوم الروسي على أوكرانيا، قائلاً خلال «بودكاست» استمر نحو ساعة ونصف مع اليوتيوبر باتريك بيت-ديفيد: «لم يكن ينبغي عليه أن يدع تلك الحرب تبدأ».

وأضاف: «[أعتقد] أن زيلينسكي هو واحد من أعظم مندوبي المبيعات الذين رأيتهم على الإطلاق. كلما جاء، نمنحه 100 مليار دولار»، متسائلاً: «من الذي حصل على هذا القدر من المال في التاريخ؟ لم يحدث ذلك من قبل».

وأكد أنه لا يعني عدم رغبته في مساعدة أوكرانيا، منوهاً بأنه يشعر «بأسى كبير تجاه هؤلاء الناس».

وكرر ترامب، في المقابلة، قوله إنه لو كان رئيساً، لما كانت تلك الحرب قد اندلعت، مشيراً إلى أن الحرب لم تحدث خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض «وما كانت لتحدث أبداً».

وقال إنه إذا فاز في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، فإنه سيكون قادراً على إنهاء الحرب قبل يوم التنصيب في 20 يناير.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الانتخابي متقارب بين ترامب ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

يُذكر أن الولايات المتحدة، أكبر داعم لأوكرانيا، كانت قد قدمت 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف خلال الحرب المندلعة بينها وبين روسيا منذ فبراير 2022، وهو مبلغ أقل بكثير مما ذكره ترامب.

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