أصدر المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، مذكرة ادارية، أكد فيها أنه "بسبب العدوان الاسرائيلي ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، تمدد مهل الإستيراد الموقت للسيارات والدراجات النارية والمراكب السياحية لغاية 31/12/2024 ضمنا مهل الإستيراد الموقت للسيارات ووالدراجات النارية والرماكب السياحية المدخلة موقتا إلى لبنان بهدف السياحة، بموجب بيانات إدخال موقت من نموذج (IM5) أو دفاتر مرور دولية، أو رخص إستيراد موقت، أو دفاتر مرور ومكث موقت، والتي تكون المهل الممنوحة لها صالحة ما بين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ 31/12/2024، أو لغاية تاريخ صلاحية الدفترين المذكورين إذا كانت صلاحية أي منهما تنتهي قبل تاريخ 31/12/2024".

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد مهل الإستيراد الموقت للسيارات والدراجات النارية والمراكب السياحية لغاية آخر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.