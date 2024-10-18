إعلام إسرائيلي: إجلاء المستجمين من شواطئ فنادق البحر الميت خوفا من وجود مسلّح آخر فر من المكان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إجلاء المستجمين من شواطئ فنادق البحر الميت خوفا من وجود مسلّح آخر فر من المكان"، وذلك بعد عملية إطلاق النار التي أصيب فيها جنديان إسرائيليان.
وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اشتباه في وجود مزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن لمنطقة جنوب البحر الميت في وقت سابق، في حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من المسلحين.
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