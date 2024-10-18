أشارت الرئاسة الروسية "الكرملين" الى ان "موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات إسرائيل المستمرة في الشرق الأوسط لأنها تشكل تهديدا للمدنيين". واعتبر الكرملين أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار حدث مأساوي ومن المستبعد أن يؤثر على الوضع في المنطقة"، مضيفا :"هناك كارثة إنسانية في غزة ولبنان وهذا مدعاة لقلق كبير لروسيا في الشرق الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: هناك كارثة إنسانية في غزة ولبنان وهذا مدعاة لقلق كبير لروسيا في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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