النشرة: غارتان إسرائيليتان على منطقة نبع ابل السقي وبلدة جويا

أفادت مراسل النشرة في الجنوب عن غارة إسرائيلية بصاروخين على مبنى مكون من ثلاث طوابق في منطقة نبع ابل السقي الواقع بين الخيام وابل السقي. هذا، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة جويا.

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