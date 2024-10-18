مصدر مقرب من قاليباف للميادين: ما نقل عنه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان غير صحيح إطلاقًا

نقلت قناة الميادين عن مصدر مقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قوله إن "ما نقل عن قاليباف بشأن وقف إطلاق النار في لبنان غير صحيح إطلاقاً"، في إشارة إلى تصريح لصحيفة لو فيغارو الفرنسية.

وأشار المصدر إلى أن "مواقف رئيس مجلس الشورى الإيراني تجاه التطورات في لبنان واضحة وصريحة للغاية".

وأضاف المصدر المقرب من قاليباف للميادين: "قاليباف أكد في مواقفه أنّ ما تؤيده الحكومة والمقاومة في لبنان بشأن وقف إطلاق النار ستؤيده إيران".

وكانت قد نقلت لو فيغارو عن قاليباف قوله إن "إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل".

على اثر ذلك، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من ان طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701.