الجيش الاسرائيلي وجه تهديدا لسكان عدد من القرى الجنوبية لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأولي

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديداً الى سكان جنوب_لبنان في القرى التالية: قوزح، بيت ليف، ياطر، جبل البطم، زبقين، مروحين، شيحين، أم توت، بستان، الزلوطية، يارين، الظاهرية، مطمورة، مجدل زون، شمعا، طير حرفا، أبو شاش، الجبّين، بياض، المنصوري، كفرا، علما الشعب، الناقوره"، زاعماً أن "نشاطات حزب الله تجبره للعمل ضده بقوة".

كذلك زعم أن "الجيش لا ينوي المساس بكم. عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم".