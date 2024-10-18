المتحدث باسم اليونيفيل: علينا البقاء بلبنان وكان بإمكان قواتنا الردّ عندما تعرضت للهجوم لكن القيادة تريّثت

شدد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، على أنه "علينا البقاء في لبنان ومعنويات قواتنا لا تزال مرتفعة جدا".

ولفت، في تصريح، إلى أن "البنية التحتية على طول الخط الأزرق تضررت بشكل كبير والوضع الإنساني صعب هناك"، وكشف أنه "كان بإمكان قواتنا استخدام القوة والرد عندما تعرضت للهجوم لكن القيادة هناك آثرت التريث والحكمة".

وأضاف "لم يكن من ضمن مهام تفويضنا نزع سلاح حزب الله وكنا نقدم تقاريرنا دوريا لمجلس الأمن بشأن الوضع الميداني".

وتابع: "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا"، وقال: "استهداف الجيش الإسرائيلي لقواتنا كان متعمدا على عكس ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون".