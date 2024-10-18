أشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزير دفاعه وعدد قليل من وزراء حكومته"، لافتة الى ان "المشاورات تناولت الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي والأوضاع على جبهة لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: المشاورات برئاسة نتانياهو تناولت الرد على هجوم إيران الصاروخي والأوضاع على جبهة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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