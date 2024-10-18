الصور الأولى لجثة السنوار.. وتطابق سمات الأسنان تؤكد مقتله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: يؤكد أطباء متخصصون في طب الفم وتقويم الأسنان أن بنية الفك في الجثة التي اكتشفت في أنقاض غزة تتطابق مع السمات المميزة لأسنان زعيم حماس يحيى السنوار.

خبراء تقويم الأسنان فحصوا الفك والأسنان لجثة عثر عليها في غزة، وقارنوها بالأشعة السينية ليحيى السنوار ، ليكتشفوا بنية أسنان فريدة ومتطابقة، وفقاً لـ"جيروزاليم بوست".

وبحسب الخبراء، فإن العديد من الخصائص الفريدة في فك الجثة تتوافق مع فك سنوار، والجدير بالذكر أن السن 31 مائل بشكل كبير، وهناك فجوة بين الأسنان 31 و32، وكذلك بين الأسنان 11 و21.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السن 21 لديه كسر يعرف باسم "بيتزيم"، والسن 41 يقع في مكان أعلى من المستوى المتطابق.

يعد التعرف على الأسنان أمرا بالغ الأهمية، خاصة عندما لا يمكن التعرف على الجثث بسبب الأضرار الشديدة الناجمة عن الحرائق أو الحوادث أو الإصابات المرتبطة بالحرب.

تعد الأسنان من أكثر أجزاء الجسم متانة، وغالبًا ما تحتفظ بخصائصها الفريدة حتى في الظروف القاسية.