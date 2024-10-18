شكرا لقرائتكم خبر عن محطة قطارات بشتيل.. دراسة تكشف أهم المشاريع الكبرى لتطوير منظومة النقل والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر افتتاح محطة قطارات بشتيل في محافظة الجيزة أحد المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل، خاصة في قطاع السكك الحديدية لتخفيف الضغط عن محطة مصر في رمسيس، والتي كانت لعقود مركزاً لحركة القطارات من وإلى القاهرة فمشروع بشتيل ليس مجرد محطة جديدة، بل جزء من خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في مصر، وخاصة في الربط بين العاصمة والمحافظات الأخرى، وتحديداً محافظات الصعيد.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه تم تصميم محطة بشتيل لاستقبال قطارات الصعيد بشكل أساسي. تم تصميمها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حيث تحتوي على مرافق حديثة تسهم في تحسين تجربة السفر للركاب. تضم المحطة قاعات انتظار فسيحة، وأماكن مخصصة لتقديم الخدمات التجارية والمصرفية، إلى جانب مناطق لتناول الطعام والشراب كما تم تزويد المحطة بتكنولوجيا حديثة لتوفير معلومات دقيقة عن مواعيد القطارات وإجراءات الحجز الإلكتروني.

ومن المزايا التي توفرها محطة بشتيل هي التسهيلات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتضمن المصاعد المجهزة والبوابات المخصصة التي تسهل حركة التنقل داخل المحطة، ما يجعلها محطة شاملة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع.

وصممت محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، وروعي في التصميم أن يتم توفير كل الخدمات التي يمكن أن يحتاج لها الركاب خلال تواجدهم في محطة القطار، لذا صممت المحطة على 3 أدوار بالإضافة إلى البدروم المخصص للسيارات، وفرت المحطة جراج متعدد الطوابق يسع حتى 100 عربة، وتضم المحطة فندق ومول تجاري بمساحة اجمالية 22.900 ألف متر مربع، ومبنى مكون من ثلاثة أدوار، يحتوي على عدد 161 محل تجاري، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين. وتتضمن المحطة 28 شباك تذاكر لحل مشكلة الازدحام على حجز التذاكر.

كما تم تزويد المحطة بعدد 10 ماكينات حجز تذاكر، وتوفير مكاتب لخدمة العملاء والاستعلامات، لمساعدة الركاب على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم. والمحطة بها غرفة مراقبة مركزية مجهزة بشاشات المراقبة والتي تخدمها عدد 1200 كاميرة مراقبة موزعه بجميع انحاء المحطة وملحقاتها. والمحطة مزودة أيضا بعدد 14 بوابة تفتيش وكشف على الحقائب وعدد 86 بوابة الكترونية لدخول وخروج الركاب من وإلى الأرصفة، كما يوجد بالمحطة عدد 14 سلم كهربائي متحرك وعدد 34 كهربائي + 1 مصعد لذوي الهمم.

تتسم المحطة بالطراز الفرعوني القديم، يتوسطها هرم زجاجي بارتفاع حوالي 42 مترا، و4 مسلات بالقرب من المحطة. فتم إنشاء محطة بشتيل على مساحة 239 ألف متر مربع تقريبا، بما يعادل 57 فدانًا، (حوالي 3 أضعاف محطة مصر)، يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31000 متر مربع بإجمالي مساحة بنائية 112000 متر مربع، وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة، وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164000 متر مربع، وعمارات استثمارية على مساحة 44000 متر مربع. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا،

كما يعد موقع المحطة منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر «السد العالي، الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري»، وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و4 لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/إسكندرية – المناشي- البضائع). وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 2.5 مليار جنيه.