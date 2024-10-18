سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار خلال اسبوع بين 5 و14 قروش في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.58 جنيه للشراء ، و 48.68 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.58 جنيه للشراء، و 48.68 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.58 جنيه للشراء، و 48.68 جنيه للبي، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.58 جنيه للشراء، و 48.68 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و 48.68 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و 48.7 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع

بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيه للشراء، و 48.7 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.65 جنيه للشراء، و 48.75 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.56 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.66 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.