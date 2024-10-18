زيادة البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بجميع مراكز وقرى المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجارى ، بما يشمل خطوط السرفيس الداخلي والربط مع المحافظات والأقاليم.

وشهدت تعريفة الركوب الجديدة زيادة زيادة تعريفة التاكسي جنيها واحدًا، لتصبح 13 جنيها موحدة داخل أي مكان بالمدينة، بدلا من 12 جنيها.

كما زادت تعريفة السرفيس داخل المدينة لتصبح 4 جنيهات بدلا من 3.25 قرشا، وتعريفة السيرفيس لمدينة المنيا الجديدة 5.5 و 6 جنيهات بدلا من 4.5 و 5 جنيهات، فيما تم تحريك كافة التعريفات للمراكز والقرى والمحافظات .

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.



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