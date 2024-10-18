إلغاء الإجازات.. رفع الاستعدادات في دسوق احتفالا بمولد الدسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات على مستوى مركز ومدينة دسوق وذلك استعدادًا للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وفق توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأصدر رئيس مركز ومدينة دسوق القرار رقم 631 لسنة 2024 بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تضم كافة الأجهزة المعنية بتنظيم وتصريف الأمور بكافة جوانبها على أن يجرى العمل بها على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري طوال فترة الاحتفال بالمولد.

وقال جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق في تصريحات صحفية إنه جرى إلغاء كافة الإجازات والراحات لنواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، وجميع رؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة استعدادًا للاحتفال بالمولد ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المركز والمدينة الخدمية والتنفيذية.

وتابع أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة فهناك متابعة مستمرة من جانب الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دسوق للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

وأضاف أن الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي يعد من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة وله دورًا كبيرًا في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية لأن المولد يجذب المولد الآف الزائرين من جميع المحافظات، وعدد كبير من مختلف دول العالم.

وكان الشيخ محمد مختار أبوزيد، وكيل الطرق الصوفية في مدينة دسوق بكفر الشيخ، أعلن موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وفقًا لما حددته المشيخة العامة للطرق الصوفية بشأن المولد.

وأكد وكيل الطرق الصوفية في مدينة دسوق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية حددت الفترة من الجمعة 18 إلى الجمعة 25 أكتوبر 2024 طوال فترات الاحتفال بالمولد بينما الليلة الختامية موعدها الخميس 24 أكتوبر من خلال برنامج معين خاص بمظاهر الاحتفال.