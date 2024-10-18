ننشر تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط السير بمدن ومراكز البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت محافظة البحيرة التعريفة الجديدة للمواصلات بخطوط السير في مدن ومراكز المحافظة عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.



وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان التزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير. كما نبهت إلى أنه سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز محتمل في الخدمات.

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