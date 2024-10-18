جعجع: المجموعات القتالية المتبقية من حزب الله تقاد عبر ضباط إيرانيين

حذر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، "من سلوك السلطة اللبنانية المتعامي عن المخاطر الناجمة عن الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي تجري فصولها على أرض لبنان"، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف تاريخي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة ويمهد لوقف النار"، معتبراً أن "مفهوم الدويلة التي كان يمثلها أداء حزب الله أوصل لبنان إلى الوضع القائم"/ منبهاً إلى أننا "ذاهبون إلى المزيد من القتل والموت والكوارث"، موضحاً أن "لبنان بات كسفينة من دون ربان ومن دون دفة في بحر هائج".

وتابع :"هناك حرب طاحنة تدور رحاها في المنطقة، وما يجري في لبنان هو أحد فصولها. الحرب قائمة بين إيران وأذرعها في المنطقة من جهة، وبين إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، ومن خلفهما كل أوروبا ودول أخرى. وبدلاً من أن نبذل كل الجهد الممكن لإخراج لبنان من هذه الحرب، نتصرف وكأن شيئاً لم يكن"، مضيفا :"المسؤولون اللبنانيون، يتصرفون انطلاقاً من اعتباراتهم الضيقة، وتحولوا إلى (لجنة إغاثة). واليوم إذا أردنا أن نلخص نوع السلطة القائمة في لبنان، نستطيع أن نقول إنها (لجنة إغاثة) وليست حكومة أو دولة".

وأسف جعجع كيف تغيرت أمور حزب الله بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، معتبرا ان "عندما كان السيد نصرالله موجوداً، كنت أعتبر أنه في مكان ما كان هناك رأي لبناني فيما يجري يعبر هو عنه، وأن له كلمة في القرار الإيراني، لكن الآن، فالقرار بات إيرانياً بالكامل، والمجموعات القتالية المتبقية من حزب الله تقاد عبر ضباط إيرانيين، وبالتالي قرار إيراني كامل، وتخوض من خلاله الحرب وفقاً للمصلحة الإيرانية الكاملة».

واعتبر جعجع أن "حزب الله لم ينهر تنظيمياً، رغم كل الضربات، مشيراً إلى أن "المجموعات القتالية للحزب في الجنوب تقاتل بقرار غير مركزي، وقسم كبير منها لا يزال موجوداً، ولا يجب أن ننسى أن العلاقة وثيقة مع الضباط الإيرانيين، والعقيدة الدينية، ولهذا ستكمل إيران القتال حتى آخر مقاتل".