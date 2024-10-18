الجمهورية عن زوار بري بالنسبة للتهديد الإسرائيلي له: أنا واحد من اللبنانيين الذين يواجهون خطر العدوان ويسواني ما يسواهم

نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله تعليقاً على التهديد الإسرائيلي له: "أنا واحد من اللبنانيين الذين يواجهون خطر العدوان، ويسواني ما يسواهم، فأنا لا أفرق عنهم في شيء، وشأني شأن أي لبناني آخر، وفي نهاية المطاف الشهادة هي حق".

وأضاف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية"، مستشهداً ببيت شعر للمتنبي: "انام ملء جفوني.. وباقي البيت تعرفوه جيداً. (أنامُ ملءَ جفوني عن شواردِها .. ويَسهرُ الخَلْقُ جَرّاها و يَختَصِمُ)".

ولم يفت بري الإشادة بالاحتضان الوطني للنازحين، مشيراً إلى "أنّ لبنان كله أغرقنا بوفائه ومحبته ووطنيته وشهامته".