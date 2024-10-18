يديعوت أحرونوت: اشتباه في وجود مزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن لمنطقة جنوب البحر الميت

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اشتباه في وجود مزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن لمنطقة جنوب البحر الميت. وأكد الجيش الإسرائيلي تسلل مسلحين من الاردن حيث أطلقوا النار تجاه قوة إسرائيلية جنوب البحر الميت. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية عن إصابة جنديين اثنين في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت ومقتل اثنين من المهاجمين

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