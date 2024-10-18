أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، بأن "هناك تحقيق أمني في احتمال أن يكون ارتداء المسلحين زيا عسكريا محاولة للتنكر كجنود أردنيين".
في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "لم يصب أي مدني وطلب من السكان دخول منازلهم لحين صدور تعليمات أخرى".
وكنت قد أفادت صحيفة "معاريف" العبرية عن إصابة جنديين اثنين في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت، لافتة إلى "مقتل اثنين من المهاجمين أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: لم يصب أي مدني بعملية إطلاق نار جنوب البحر الميت وطلب من السكان دخول منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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