فايننشال تايمز عن دبلوماسيين: وفاة السنوار ضربة قوية لحماس لكنها لا تعني انهيارها أو نهاية الحرب في غزة

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين، قولهم إن "وفاة زعيم حماس يحيى السنوار ضربة قوية للحركة لكنها لا تعني انهيارها أو نهاية الحرب في غزة".

ورأى دبلوماسي غربي، وفق الصحيفة، أن "اغتيال السنوار آخر مرحلة من القتال العسكري النشط والكرة الآن في ملعب إسرائيل".

وأضاف "الحرب غير المحددة ستكون مدمرة ليس فقط لغزة ولكن أيضا لإسرائيل وخصوصا الأسرى".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن دبلوماسيين، تأكيدهم أن "السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات، اشارتهم الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعاق الاتفاق مرارا بوضع مطالب جديدة.

واكد دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات أن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة، وحماس ظلت داعمة للاتفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أن يدرج نتنياهو مطالب جديدة".