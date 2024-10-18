إعلام إسرائيلي: منفذا عملية إطلاق النار قرب البحر الميت يرتديان الزي العسكري

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "منفذَي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت يرتديان الزي العسكري".

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي تسلل مسلحين من الاردن حيث أطلقوا النار تجاه قوة إسرائيلية جنوب البحر الميت.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جنديين اثنين في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت في العملية.