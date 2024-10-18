تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - فريق المحافظات

أعلنت المحافظات، اليوم الجمعة، الأسعار الجديدة لتعريفة ركوب المواصلات بعد تحريك البنزين والسولار وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار .

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد، في السادسة من صباح اليوم الجمعة، الـ 18 من أكتوبر 2024.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، صباح الجمعة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

ويقدم "الخليج 365" تفاصيل زيادة تعريفات الركوب بالمحافظات والنقل العام كالتالي:

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زيادة البنزين.. أجرة المواصلات الجديدة على جميع الخطوط في المنوفية

الإسكندرية 105 جنيهات.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

أول تحرك من "تموين الإسكندرية" بعد زيادة أسعار الوقود