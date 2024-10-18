زيادة أسعار المحروقات.. نسبة الزيادة في تعريفة المواصلات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أنه سيتم زيادة تعريفة ركوب المواصلات في محافظة الجيزة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 % خلال الساعات القادمة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إنه سيتم زيادة أسعار تعريفة ركوب المواصلات في محافظة الجيزة نتيجة الزيادة الكبيرة في سعر السولار والتي وصلت إلى 2 جنيه للتر.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، الجمعة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

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مصدر: الزيادة الجديدة لتعريفة المواصلات بالجيزة خلال ساعات

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مصدر: زيادة كبيرة في أجرة المواصلات والتاكسي والنقل العام والجماعي بالقاهرة