الأبيض: لدينا ما يكفينا من الأدوية ٤ أشهر ضمنًا وشركة طيران الميدل ايست أعطت أولوية للاستيراد الطبيّ

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض، في مؤتمر صحافي، الى أن "مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي على الأقل لـ4 أو 5 أشهر"، لافتاً الى أن "شركة طيران الميدل ايست أعطت أولوية للاستيراد الطبيّ وهذه الحركة في الاستيراد طبيعية أي متى ينفذ الدواء بعد ٤ أشهر تصلنا كميات جديدة".

ولفت الأبيض، الى أن "خطة الوزارة للتعامل مع النازحين هي من خلال التعامل مع مراكز الايواء والنازحون خارج المراكز يمكنهم اللجوء الى مراكز الرعاية الاولية التي بلغ عددها 233".